İşte Portekiz basınında Fenerbahçe galibiyeti sonrası atılan manşetler...
15 Ağustos 2018 Çarşamba, 11:13:56
Güncelleme: 11:14:03
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Portekiz basınından Fenerbahçe maçı yorumu
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Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Benfica'yı dün sahasında konuk ettiği mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılınca Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayallerine de veda etmiş oldu.
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Portekiz basınından Fenerbahçe maçı yorumu
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Zorlu karşılaşmanın ardından Benfica taraftarları sosyal medyadan galibiyeti kutlarken Portekiz basını da mücadeleyi manşetlerden verdi.
Portekiz basınından Fenerbahçe maçı yorumu
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Record gazetesi Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili haberinde "Vitoria: Galibiyetin Yüzü" başlığını kullandı.
Portekiz basınından Fenerbahçe maçı yorumu
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Haberde ise "Kartallar İstanbul'da korkusuzca kanatlandı" ifadeleri yer aldı.
Portekiz basınından Fenerbahçe maçı yorumu
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Diğer bir Portekiz gazetesi O Jogo ilk sayfasında "Yol Yarılandı" başlığını kullandı.