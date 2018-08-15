Portekiz basınından Fenerbahçe maçı yorumu - Galeri - Fotomaç
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Portekiz basınından Fenerbahçe maçı yorumu

    İşte Portekiz basınında Fenerbahçe galibiyeti sonrası atılan manşetler...
    15 Ağustos 2018 Çarşamba, 11:13:56 Güncelleme: 11:14:03
    Portekiz basınından Fenerbahçe maçı yorumu
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    Portekiz basınından Fenerbahçe maçı yorumu

    Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Benfica'yı dün sahasında konuk ettiği mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılınca Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayallerine de veda etmiş oldu.

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    Portekiz basınından Fenerbahçe maçı yorumu
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    Portekiz basınından Fenerbahçe maçı yorumu

    Zorlu karşılaşmanın ardından Benfica taraftarları sosyal medyadan galibiyeti kutlarken Portekiz basını da mücadeleyi manşetlerden verdi.

    Portekiz basınından Fenerbahçe maçı yorumu
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    Portekiz basınından Fenerbahçe maçı yorumu

    Record gazetesi Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili haberinde "Vitoria: Galibiyetin Yüzü" başlığını kullandı.

    Portekiz basınından Fenerbahçe maçı yorumu
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    Portekiz basınından Fenerbahçe maçı yorumu

    Haberde ise "Kartallar İstanbul'da korkusuzca kanatlandı" ifadeleri yer aldı.

    Portekiz basınından Fenerbahçe maçı yorumu
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    Portekiz basınından Fenerbahçe maçı yorumu

    Diğer bir Portekiz gazetesi O Jogo ilk sayfasında "Yol Yarılandı" başlığını kullandı.

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