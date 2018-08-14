Serdar Aziz hızlı başladı – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    hızlı başladı

    Serdar Aziz hızlı başladı
    Taraftarın 'Yerli Ramos' dediği geçen sezonu 1 gol ve 1 asistle tamamlamıştı. Deneyimli savunma oyuncusu bu sezon daha ilk maçtan Ankaragücü filelerini sarstı. Teknik direktör de özellikle duran toplarda 27 yaşındaki stoperinin ileri çıkmasını istiyor.
    1. 14.8.2018
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