Gomis: Çalışmadan imkansız – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    : Çalışmadan imkansız

    Gomis: Çalışmadan imkansız
    Bafetimbi dün İnstagram'da bir hayli hareketliydi. Fransız forvet, hikaye bölümünde çalışmalarından birçok kare koyarken, bir de kalıcı fotoğraf ekledi. Altına "Sıkı çalışarak başarılı olmak zor. Hiç çalışmadan başarılı olmak imkansız" notunu ekledi. Gomis geçen sezon rakip ağları 29 kez sarsarak krallık tacını takmıştı.
    1. 14.8.2018
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