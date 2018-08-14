Hazırlıklara start verildi – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Hazırlıklara start verildi

    Hazırlıklara start verildi
    İlk haftada Ankaragücü'nü 3-1 yenen 'da teknik direktör takıma 2 günlük izin vermişti. Bu izin sona erdi. Cimbom, karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı çalışmayla başladı. İmparator, Ankaragücü maçındaki hataları anlatıp tekrarlanmamasını istedi.
    1. 14.8.2018
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