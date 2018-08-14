Cimbom tek aday – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Cimbom tek aday

    Cimbom tek aday
    'ın kiralamak için fırsat kolladığı Ndiaye için transfer döneminin 31 Ağustos'a kadar beklenecek. , Badou için kiralama bedeli olarak 3 milyon euro talep ederken, şimdiye kadar bu parayı veren takım çıkmadı. Ndiaye'yi isteyen tek takımın Galatasaray olduğu belirtilirken sarı-kırmızılı ekibin, yıllık ücretini ödeyip oyuncuyu kiralamak istediğini bildirdi.
    1. 14.8.2018
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