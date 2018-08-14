Eren ile devam – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Eren ile devam

    Eren ile devam

    , Ankaragücü deplasmanında ilk 11’de başlattığı 30 yaşındaki forvetini ’ye karşı da sahaya sürecek.

    Cimbom'da teknik direktör , açılış haftasında Bafetimbi 'i kenara çekerek Eren Derdiyok'u oynatmıştı. 30 yaşındaki futbolcu mücadelenin sonunda attığı golle galibiyeti perçinlemişti. İmparator, TT Stadı'ndaki Göztepe maçına da ile başlamayı düşünüyor. Böylece hem Gomis'i daha aç bir hale getirecek hem de geçen sezon kendini hazır tutmayı başaramayan Eren'in formda kalmasını sağlayacak. Tecrübeli forvet, Ankaragücü maçında Belhanda'nın nefis ara pasında topu kalecinin üzerinden aşırtmıştı.
    1. 14.8.2018
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