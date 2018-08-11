‘Boğaz’lı beğenilmedi – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ‘Boğaz’lı beğenilmedi

    ‘Boğaz’lı beğenilmedi
    'ın yeni sezonda giyeceği alternatif forma 'nin sitesinde yer aldı. Üretici firma bu sezon elit kategoride değerlendirdiği takımların alternatif formalarına, buldukları şehirlerin simgesi haline gelen detayları işleme kararı almıştı. Cimbom'un formasında da yer aldı. Bu forma, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından beğenilmedi.
    1. 11.8.2018
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