Galatasaray'ın istediği Silva'ya Sevilla'dan servet!
Galatasaray'ın gözdesi Andre Silva için Sevilla devreye girdi.
Galatasaray'ın gözdesi Andre Silva için Sevilla devreye girdi. Teknik direktör Fatih Terim'in, golcü adayları arasında ilk sırada yer alan ve Gattuso'dan resmen istediği Portekizli futbolcu için İspanyolların 20 milyon Euro teklif ettiği bildirildi. Andre Silva'yı 38 milyon euro'ya mal eden Milan'ın bu öneriye çok sıcak bakmadığı ama görüşmelerin de sürdüğü belirtildi.
SÖZ ALMIŞTI
Terim, Andre Silva'yı kiralamak için Gattuso'dan söz almıştı ancak Sevilla'nın devreye girmesi planları bozdu.
- 8.8.2018
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
wargit bu kadar agır ve gereksiz eleştiri yapmamaları lazım bence alper bir orta sağ oyuncusu olarak gayet iyi bir maç cıkardı.
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Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 2
Yorum
karado hocam şu barışı ilk 11 e yaz yeter
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Fenerbahçe taraftarının forvet isyanı! Alper Potuk...
Toplam 4
Yorum
karado naapsın adam karıştır oraları demişler oda kaleyi karıştırdı))))) kötü oynadı ama kötü koşmadı
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