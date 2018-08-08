Galatasaray'ın istediği Silva'ya Sevilla'dan servet! – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'ın istediği Silva'ya 'dan servet!

    Galatasaray'ın istediği Silva'ya Sevilla'dan servet!

    'ın gözdesi için devreye girdi.

    'ın gözdesi için devreye girdi. Teknik direktör 'in, golcü adayları arasında ilk sırada yer alan ve Gattuso'dan resmen istediği Portekizli futbolcu için İspanyolların 20 milyon Euro teklif ettiği bildirildi. Andre Silva'yı 38 milyon euro'ya mal eden Milan'ın bu öneriye çok sıcak bakmadığı ama görüşmelerin de sürdüğü belirtildi.

    SÖZ ALMIŞTI
    Terim, Andre Silva'yı kiralamak için Gattuso'dan söz almıştı ancak Sevilla'nın devreye girmesi planları bozdu.

    1. 8.8.2018
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