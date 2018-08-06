Aslan’ın minikleri gururlu – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Aslan’ın minikleri gururlu

    Aslan’ın minikleri gururlu

    ’ın altyapı oyuncuları Özge, Beren ve Simge; ’ndaki başarılarından dolayı mutlu olduklarını söyledi

    U16 Bayanlar Voleybol 'nda şampiyon olan kadroda yer alan 'ın altyapı oyuncularından ve Beren Yeşilırmak ile Milli takımıyla Balkan ikinciliği yaşayan , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Beren Yeşilırmak, "Şampiyona güzeldi. Heyecanlı ve eğlenceliydi. Çok şey kattı bana. Büyük tecrübe kazandık. Şampiyon olmak çok gurur vericiydi" dedi. "En İyi Pasör" ödülünü alarak rüya takımına seçilen Özge Arslanalp de "Benim için güzel bir tecrübe oldu. İlk önce ödüller açıklanırken çok heyecanlanmıştım. Rüya takıma seçilince çok mutlu oldum" şeklinde konuştu. U17'de Rüya takıma seçilen ve turnuvanın "En İyi Smaçör" ödülünü alan Simge Arslanalp, antrenörlerine kendisini bu seviyeye getirdiği için teşekkür etti.
    1. 6.8.2018
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