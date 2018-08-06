Akhisar'da şölen! – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Akhisar'da şölen!

    Akhisar'da şölen!

    ’ya G.Saray taraftarı gösterdi. Kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurmasına rağmen kupayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı

    İkinci kez bir 'ya ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Stadı'nda taraftarı dev finale büyük bir ilgi gösterdi. 42 bin kişilik Konya Stadı'nda sarı-kırmızılı taraftarlar, kendilerine ayrılan alanı tamamen doldururken, Akhisarspor tribünlerinde ise geniş boşluklar dikkati çekti. Cimbomlu futbolseverler, 40 ve 80 TL olan yaklaşık 21 bin bileti tüketerek, takımlarını yalnız bırakmadı.

    AKİGOLAR ÇILDIRDI
    Akhisar'a karşı tribünde büyük bir üstünlüğe sahip olan Galatasaraylılar, "Burası Sami Yen, buradan çıkış yok" diye tempo tuttu. 120 dakika ve penaltılar boyunca büyük bir heyecana sahne olan dev finalde, takımlarını desteklemeye gelen az sayıdaki Akhisar taraftarı, 'ndan sonra TFF Süper Kupa'yı kazanmanın mutluluğunu takımıyla doyasıya kutladı. Yeşil-siyahlı futbolseverler, kupayı alan takımlarıyla Konya'da zafer kutlaması yaptı.

    MUĞDAT'I UNUTMADILAR
    TFF Süper Kupa'da, tribünler ve futbolcular arasında güzel görüntüler oluştu. Bunlardan birisi de Galatasaray'ın Akhisarspor'dan transferi 'le yaşandı. Yeşil-siyahlı taraftarlar, eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkan Muğdat Çelik'i unutmadı ve alkışlarla tribüne çağırdı. 28 yaşındaki kanat oyuncusuna sarı-kırmızılı taraftarlar da gösterdi.

    1. 6.8.2018
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