‘Onyekuru gitmeyecek’ – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    ‘Onyekuru gitmeyecek’

    ‘Onyekuru gitmeyecek’

    'nın talip olduğu gidecek mi, kalacak mı sorusu cevabını buldu.

    Menajeri William D'Avila "Bu konuyu Henry ile de konuştuk ve kapattık. O sezonu 'da tamamlayacak. Kiralık bir oyuncu. Gelecekte ne olacağını ise hep beraber göreceğiz" dedi.

    'Burada mutluyum'
    Henry Onyekuru da Cimbom'a alıştığını söyledi. 21 yaşındaki futbolcu "Burada mutluyum. ile Şampiyonlar Ligi oynayacağım. Bu çok heyecanlı" dedi.

    4 maçta 2 gol
    kısa sürede Galatasaray'a uyum sağladı. Nijeryalı hücum oyuncusu 4 hazırlık maçında 145 dakika sahada kaldı. ve Club Africain maçlarında 1'er gol kaydetti. Performansı beğeniliyor.
    1. 4.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Onyekuru gitmeyecek’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN