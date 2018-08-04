‘Onyekuru gitmeyecek’
Valencia'nın talip olduğu Henry Onyekuru gidecek mi, kalacak mı sorusu cevabını buldu.
'Burada mutluyum'
Henry Onyekuru da Cimbom'a alıştığını söyledi. 21 yaşındaki futbolcu "Burada mutluyum. Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi oynayacağım. Bu çok heyecanlı" dedi.
4 maçta 2 gol
Henry Onyekuru kısa sürede Galatasaray'a uyum sağladı. Nijeryalı hücum oyuncusu 4 hazırlık maçında 145 dakika sahada kaldı. Valencia ve Club Africain maçlarında 1'er gol kaydetti. Performansı beğeniliyor.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
‘Onyekuru gitmeyecek’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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