Ndiaye’de umut azaldı – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Ndiaye’de umut azaldı

    Ndiaye’de umut azaldı

    eski yıldızını almak için uğraşıyor ancak ve Wolverhamtpton sürekli fiyat artırıyor.

    , Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak geçtiğimiz sezon devre arasında 'ye gönderdiği Badou Ndiaye'yi geri almayı planlıyordu. Sarı-kırmızılıların şu ana kadarki çabasından sonuç çıkmadı. Everton ve Wolverhampton'ın güçlü tekliflerle 'ın önünde olduğu kaydedildi. Cimbom'un Senegalli oyuncuyu geri alma umutları giderek azalıyor.
    1. 4.8.2018
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