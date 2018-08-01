Romanya’ya dönüyor – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Romanya’ya dönüyor

    Romanya’ya dönüyor
    ile yolları ayrılan , ülkesine dönmeye hazırlanıyor. 32 yaşındaki Rumen futbolcu, "Transferde ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Steaua'ya geri dönebilirim" diye konuştu.
    1. 1.8.2018
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