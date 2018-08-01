Nagatomo: "İnter’e baskı yaptım" – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    : "İnter’e baskı yaptım"

    Nagatomo: "İnter’e baskı yaptım"

    İnter'den bonservisi alınan , 'a seçmesinin iki önemli sebebi olduğunu söyledi.

    Spor'a konuşan Japon yıldız, "'a gelmek için İnter'e fikrimi ilettim. 'a gelme konusunda benim de payım oldu. Burada olmamın 2 sebebi var. Biri , diğeri Galatasaray'ın büyüklüğü" dedi.

    BÜYÜK BİR İNSAN
    , Fatih Terim ile aralarında çok iyi bir ilişki bulunduğunu da söyledi. Başarılı futbolcu, "Fatih hocamız büyük bir insan ve güçlü karaktere sahip. Benim Galatasaray'ı seçmemdeki en önemli sebeplerden biri de Fatih hocamdı. Sadece benimle değil bütün takımla babaoğul ilişkisi var. Burada bir aile ortamı yarattı" şeklinde konuştu.
    1. 1.8.2018
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