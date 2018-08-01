Nagatomo: "İnter’e baskı yaptım"
İnter'den bonservisi alınan Nagatomo, Galatasaray'a seçmesinin iki önemli sebebi olduğunu söyledi.
BÜYÜK BİR İNSAN
Nagatomo, Fatih Terim ile aralarında çok iyi bir ilişki bulunduğunu da söyledi. Başarılı futbolcu, "Fatih hocamız büyük bir insan ve güçlü karaktere sahip. Benim Galatasaray'ı seçmemdeki en önemli sebeplerden biri de Fatih hocamdı. Sadece benimle değil bütün takımla babaoğul ilişkisi var. Burada bir aile ortamı yarattı" şeklinde konuştu.
- 1.8.2018
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Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi
Toplam 5
Yorum
RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
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Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı
Toplam 2
Yorum
Hakan Galiba fotoğrafı kaleci ismail çekmiş
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Mansız Dabbur’a hayran kaldı
Toplam 1
Yorum
seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
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