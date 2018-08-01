Kimseye vermeyiz!
Galatasaray’dan Henry açıklaması geldi.
EN AZ 20 GOL ATACAK
Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila da Sabah'a yaptığı açıklamada, Galatasaray'ı seçtikleri için çok memnun olduklarını söyledi. D'Avila, "Galatasaray, Henry'nin gelişimine en uygun kulüp... Galatasaray'da en az 20 gol atacağına inanıyorum" dedi.
- 1.8.2018
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Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi
Toplam 5
Yorum
RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
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Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı
Toplam 2
Yorum
Hakan Galiba fotoğrafı kaleci ismail çekmiş
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Mansız Dabbur’a hayran kaldı
Toplam 1
Yorum
seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
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