Kimseye vermeyiz! – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Kimseye vermeyiz!

    Kimseye vermeyiz!

    ’dan Henry açıklaması geldi.

    yönetimi, 'nın talip olduğu 'yu bırakmalarının söz konusu olmadığını açıkladı. Nijeryalı oyuncunun kısa sürede takıma uyum sağladığını ifade eden sarı-kırmızılılar, Onyekuru'dan beklentimiz büyük... Hiçbir yere göndermeye niyetimiz yok" dedi. Ayrıca sezon sonuna kadar kiralanan genç yıldızın, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sabırsız olduğunu ifade ettiler.

    EN AZ 20 GOL ATACAK
    Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila da Sabah'a yaptığı açıklamada, Galatasaray'ı seçtikleri için çok memnun olduklarını söyledi. D'Avila, "Galatasaray, Henry'nin gelişimine en uygun kulüp... Galatasaray'da en az 20 gol atacağına inanıyorum" dedi.
    1. 1.8.2018
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