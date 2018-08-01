Muslera’nın yerine aday – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’nın yerine aday

    Muslera’nın yerine aday

    G.Saray’ın yeni eldiveni Emircan’dan ’nın beklentisi büyük...

    Kaleci 'in 'a transferi Sakaryaspor camiasını mutlu etti. 16 yaşındaki file bekçisinin, Galatasaray'a olmasından gurur duyduklarını söyleyen Sakaryaspor Altyapı Koordinatörü Tamer İlaçan, "Emircan inşallah bizi mahcup etmeyecek ve Galatasaray'da 'dan sonra kaleyi koruyan isim olacak" ifadesini kullandı.
    1. 1.8.2018
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