Birhan Vatansever yuvaya döndü – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    yuvaya döndü

    Birhan Vatansever yuvaya döndü

    21 yaşındaki ön libero G.Saray ile anlaştı.

    kararları nedeniyle altyapıdan 4 oyuncu bildirmesi gereken , 'i yeniden kadrosuna kattı. 21 yaşındaki oyuncu için geri alma opsiyonunu kullanan sarı-kırmızılı ekibin, Birhan ile 4 yıllık yeni sözleşme yapacağı ifade edildi. 2011 yılından bu yana sarı-kırmızılıların çeşitli altyapı kademelerinde görev alan genç oyuncu, geçen sezon 2. Lig'de Bandırma forması giydi. , ön libero da forma giyen Birhan'a form durumuna göre şans verecek.

    Geçen sezon 2. Lig 'ta 33 maça çıkan Birhan Vatansever 4 de gol atmayı başardı.
    1. 1.8.2018
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