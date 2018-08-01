Bu seçimin dönüşü yok – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Bu seçimin dönüşü yok

    Bu seçimin dönüşü yok

    Tecrübeli çalıştırıcı, Devler Ligi’nde verilecek 21 kişilik listeyi titizlikle hazırlıyor. Kurt çalıştırıcı hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyor

    'NIN FFP kriterleri yüzünden bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 21 oyuncu bildirecek olan G.Saray'da teknik direktör 'i sancılı bir süreç bekliyor. Tercihinde pişmanlık yaşamak istemeyen İmparator, tam isabet sağlamayı hedefliyor. Şu anda Muslera, Mariano, Linnes, Maicon, Nagatomo, Donk, , , Rodrigues, Onyekuru, Feghouli, Eren, Sinan ve 'ten oluşan 14 karma futbolcunun listeye yazılmasına kesin gözle bakılıyor. 21 kişilik listede, 'de yetişmiş 4 oyuncu boşluğunu Muğdat, , Selçuk ve Serdar ile dolduracak Terim, altyapıdan yetişmiş isim içinse 'yi belirledi. Ancak takıma en az iki takviye yapmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, kadroda düşünmediği Tarık ile Tolga'yı elden çıkaramadığı için sıkıntı yaşıyor. Genç futbolcuları da kadroya almayı amaçlayan başarılı hoca, son kararını 'dan sonra verecek.

    4 GENÇ TAMAM
    Fatih Terim, sezon öncesindeki kampta altyapıdan birçok gence şans verdi. Bu şansı iyi kullananlar arasında İsmail Çipe, Yunus Akgün, Celil Yüksel ve Ozan Kabak'ın yer aldı.

    ?6 İSİM SIKINTILI
    Kadroda düşünülmeyen futbolcular keyifleri kaçırıyor. Terim'in sistemine uymayan Maicon, bekleneni veremeyen Carole, Ahmet, Tarık, Tolga ve Eren'e henüz talip çıkmadı.
    1. 1.8.2018
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