Bu seçimin dönüşü yok
Tecrübeli çalıştırıcı, Devler Ligi’nde verilecek 21 kişilik listeyi titizlikle hazırlıyor. Kurt çalıştırıcı hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyor
4 GENÇ TAMAM
Fatih Terim, sezon öncesindeki kampta altyapıdan birçok gence şans verdi. Bu şansı iyi kullananlar arasında İsmail Çipe, Yunus Akgün, Celil Yüksel ve Ozan Kabak'ın yer aldı.
?6 İSİM SIKINTILI
Kadroda düşünülmeyen futbolcular keyifleri kaçırıyor. Terim'in sistemine uymayan Maicon, bekleneni veremeyen Carole, Ahmet, Tarık, Tolga ve Eren'e henüz talip çıkmadı.
- 1.8.2018
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Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi
Toplam 5
Yorum
RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
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Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı
Toplam 2
Yorum
Hakan Galiba fotoğrafı kaleci ismail çekmiş
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Mansız Dabbur’a hayran kaldı
Toplam 1
Yorum
seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
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