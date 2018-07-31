Uzun yıllar formasını terlettiği Schalke 04 tarafından transfer listesine konulan ve adı sık sık Galatasaray'la da anılan Benedikt Höwedes'in yeni adresi belli oldu.



Geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık geçirdikten sonra, Schalke'nin yeni sezon hazırlık kampına da katılmayan 30 yaşındaki futbolcu, 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lokomtiv Moskova'nın yolunu tuttu. Rus ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayan Alman stoper, 240 maç forma giydiği Bundesliga'ya veda etti ve yeni bir maceraya atıldı.



