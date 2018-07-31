Benedikt Höwedes, Lokomotiv Moskova ile imzaladı – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    , ile imzaladı

    Benedikt Höwedes, Lokomotiv Moskova ile imzaladı

    'ın stoper adayları arasında yer alan , Rusya Ligi takımlarından ile anlaştı.

    Uzun yıllar formasını terlettiği 04 tarafından transfer listesine konulan ve adı sık sık 'la da anılan 'in yeni adresi belli oldu.

    Geçtiğimiz sezonu 'ta kiralık geçirdikten sonra, Schalke'nin yeni sezon hazırlık kampına da katılmayan 30 yaşındaki futbolcu, 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lokomtiv Moskova'nın yolunu tuttu. Rus ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayan Alman stoper, 240 maç forma giydiği Bundesliga'ya veda etti ve yeni bir maceraya atıldı.

    1. 31.7.2018 20:03
    2. Güncelleme: 31.7.2018 20:14
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