Benedikt Höwedes, Lokomotiv Moskova ile imzaladı
Galatasaray'ın stoper adayları arasında yer alan Benedikt Höwedes, Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova ile anlaştı.
Uzun yıllar formasını terlettiği Schalke 04 tarafından transfer listesine konulan ve adı sık sık Galatasaray'la da anılan Benedikt Höwedes'in yeni adresi belli oldu.
Geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık geçirdikten sonra, Schalke'nin yeni sezon hazırlık kampına da katılmayan 30 yaşındaki futbolcu, 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lokomtiv Moskova'nın yolunu tuttu. Rus ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayan Alman stoper, 240 maç forma giydiği Bundesliga'ya veda etti ve yeni bir maceraya atıldı.
- 31.7.2018 20:03
- Güncelleme: 31.7.2018 20:14
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
oezel Sen 70-80 gol yiyen takımlara atamadın, GS'a nasıl atacaksın? Ağzını açıp konuştuğun zaman mutlaka açık veriyorsun. Çok mutluyuz gittin diyt
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
Yasin Bırakın, Küçük Enişteyi!..
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Ozan Tufan ikinci lige!
Toplam 3
Yorum
İsmail Ozan tufan geçen sene ilk yarı mükemmel oynadi onu Aykut ve m.topal harcadı. Ozan Eleştirilere kulak tıkayIP oyununu oynamayı tekrar canlanm
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