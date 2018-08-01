Onyekuru’nun oyun aklı Bruma’dan daha iyi – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Onyekuru’nun oyun aklı Bruma’dan daha iyi

    Onyekuru’nun oyun aklı Bruma’dan daha iyi

    Nijeryalı; hızlı, çabuk ve topla dikine gidebiliyor. aklı, Bruma hatta Rodrigues’ten çok önde

    Onyekuru'yu konuşuyor.
    Nijeryalı futbolcu 3 maçta 2 gol atmayı başardı.
    Onyekuru yeni sezonun flaş ismi olabilir mi?
    Onyekuru hızlı, çabuk ve topla dikine gidebilen bir oyuncu.
    aklı bir dönem G.Saray'daki Bruma'dan ve şimdiki Rodrigues'ten çok önde. Onyekuru'nun en büyük eksikliği takım oyununa uyum sağlayamaması.
    Ancak Nijeryalı yıldız, sık maç oynamaya başladığında bu zafiyeti giderecektir.
    Çünkü G.Saray takımı Rodrigues ile oynamaya alıştığı için Onyekuru konusunda bir alışma dönemi yaşıyor.
    Nijeryalı oyuncu sadece kanatta değil 4-6-0 düzeninde santrfor olarak da görev yapabilir.
    Kiralanması akıllı bir hamle oldu.
    - Forvet, 8 numara ve stoper alınması düşünülüyor. Bu transferlerin gecikmesi bir sıkıntı olur mu?
    G.Saray'ın 31 Ağustos'a kadar transferi yapma hakkı var. İngiltere'de dönemi 9 Ağustos'ta sona eriyor.
    G.Saray'ın savunmadan topu oyuna sokacak çabuk ve oyun aklı olan, tekniği yüksek bir stopere ihtiyacı var.
    Maicon, , sadece kesici görev yapıyorlar.
    Donk bile stoper oynadığında topu oyuna etkili sokma konusunda bu üçlünün önünde duruyor.
    G.Saray'da Fernando'nun yanına oyunu savunma ve hücum yönünü iyi oynayacak bir oyuncuya acilen ihtiyacı var.
    Ndiaye geri dönmez, Emre Akbaba transferi bitmezse, G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde ve 'de orta sahada ciddi zafiyet yaşar.
    G.Saray şampiyon olduğu dönemlerde son sezon hariç genelde üç santrforla oynadı.
    Geçen sezon , 29 golle krallık koltuğuna otururken istikrarlı maç performansı ile G.Saray'ı zirveye taşıdı.
    'in menajeri Mendy ısrarla dilencilik yaparak G.Saray'dan para koparmaya çalışıyor.
    ile yönetim, Gomis ile bir araya gelip sorunu çözmeli.
    Gönülsüz bir Gomis zihinsel olarak maçlara tam motive olamayacağı gibi skor anlamında da katkı sağlayamaz.
    Eğer Gomis sorunu tatlıya bağlanmazsa G.Saray, Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek bir golcü kiralamalı.
    -Hazırlık kampında altyapıdan İsmail Çipe ve Yunus Akgün öne çıkan isimlerdi. As takımda kendilerine yer bulabilirler mi?
    Geçen sezon Ndiaye katıldığında , eski teknik direktör Igor Tudor'un yüzüne bile bakmadığı 'u yeniden futbola döndürmüş ve şampiyonluğa katkı yapmasını sağlamıştı.
    Kaleci 'nin hazırlık maçlarında ortaya koyduğu başarılı performans Terim'in elini güçlendirdi.
    Muslera'nın arkasında gibi gelecek vadeden yerli bir kaleci olacak.
    Bu başarıda Terim'in ısrarı kadar İsmail'in de istikrarlı çalışmasının payı büyük. Yani İsmail eline geçen fırsatı tepmedi.
    'ü çok beğendim.
    Dikine topla hızlı gidiyor.
    Hareket halindeyken rakibe çalım atabiliyor. Müthiş de bir sol ayağı var.
    Özgüveni sayesinde Terim'in verdiği şansı iyi kullanacaktır.
    Oyun aklının, yeteneklerinin kıymetini bilmeli.
    Çünkü günümüz futbolunda sol ayaklı oyuncu kolay yetişmiyor.
    Yeni sezonda 'ten sonra Terim'in yeni prensi olabilir.
    -Ekim ayında olağanüstü kongre kararı alındı.
    Yönetim bütçe artırımına gitmeyi düşünüyor.
    Kongreden onay çıkar mı?
    Bütçe artırımı konusunda hiçbir G.Saray yönetiminin kongreden onay almadığını görmedim.
    Ancak ekim ayında yönetimin mali kongreye gitmesine bir anlam veremedim.
    Keşke bütçe artırımı konusunda sezonu kapanmadan ağustos ayının ortalarında kongreyi yapsalardı.
    O zaman ağustostaki kongreden çıkacak olumlu kararla yönetim mali yönden elini güçlendireceği gibi transfer yapma olaylarını da yakalardı.
    Belki de ekimde mali kongreye gitmek istekleri futbolcu ödemelerini yapabilme amaçlı olabilir.
    -Süper Kupa için G.Saray ve Akhisar karşı karşıya gelecek?
    Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
    Kupa kime gider?
    Konya'daki final ciddi bir sıcak havada oynanacak. Fatih Terim, ligi ve bu kupayı düşünerek G.Saray'ı ve Tunus gibi sıcak iklimlerde oynattı.
    Akhisar kimliği olarak büyüklere karşı hep üst düzeyde oynar. G.Saray'ın kimliği içerisinde bir kupa alışkanlığı olduğunu hatırlatırım.
    Sezonu şampiyonluk kupası ile taçlandıran Fatih Terim'in yeni sezona da bir kupa alarak başlamak istediğini düşünüyorum.
    Sonuç: G.Saray favori...
    - Finali 'ın yöneteceği açıklandı...
    Türk hakemliğinin gururudur.
    Çakır ve ekibinin iki ayrı 'nda iki yarı final yönetmesi tarihe geçecek bir başarıdır.
    G.Saray-Akhisar, finalinden önce TFF, Cüneyt Çakır ve ekibine başarı plaketi vermelidir.
    Ayrıca G.Saraylı ve Akhisarlı oyuncular Cüneyt Çakır'ın sahaya çıkışı sırasında 'ndaki başarılarından dolayı bir alkış koridoru oluşturmalıdır.
    1. 1.8.2018
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