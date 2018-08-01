Onyekuru’nun oyun aklı Bruma’dan daha iyi
Nijeryalı; hızlı, çabuk ve topla dikine gidebiliyor. Futbol aklı, Bruma hatta Rodrigues’ten çok önde
Nijeryalı futbolcu 3 maçta 2 gol atmayı başardı.
Onyekuru yeni sezonun flaş ismi olabilir mi?
Onyekuru hızlı, çabuk ve topla dikine gidebilen bir oyuncu.
Futbol aklı bir dönem G.Saray'daki Bruma'dan ve şimdiki Rodrigues'ten çok önde. Onyekuru'nun en büyük eksikliği takım oyununa uyum sağlayamaması.
Ancak Nijeryalı yıldız, sık maç oynamaya başladığında bu zafiyeti giderecektir.
Çünkü G.Saray takımı Rodrigues ile oynamaya alıştığı için Onyekuru konusunda bir alışma dönemi yaşıyor.
Nijeryalı oyuncu sadece kanatta değil 4-6-0 düzeninde santrfor olarak da görev yapabilir.
Kiralanması akıllı bir hamle oldu.
- Forvet, 8 numara ve stoper alınması düşünülüyor. Bu transferlerin gecikmesi bir sıkıntı olur mu?
G.Saray'ın 31 Ağustos'a kadar transferi yapma hakkı var. İngiltere'de transfer dönemi 9 Ağustos'ta sona eriyor.
G.Saray'ın savunmadan topu oyuna sokacak çabuk ve oyun aklı olan, tekniği yüksek bir stopere ihtiyacı var.
Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık sadece kesici görev yapıyorlar.
Donk bile stoper oynadığında topu oyuna etkili sokma konusunda bu üçlünün önünde duruyor.
G.Saray'da Fernando'nun yanına oyunu savunma ve hücum yönünü iyi oynayacak bir oyuncuya acilen ihtiyacı var.
Ndiaye geri dönmez, Emre Akbaba transferi bitmezse, G.Saray Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de orta sahada ciddi zafiyet yaşar.
G.Saray şampiyon olduğu dönemlerde son sezon hariç genelde üç santrforla oynadı.
Geçen sezon Gomis, 29 golle krallık koltuğuna otururken istikrarlı maç performansı ile G.Saray'ı zirveye taşıdı.
Gomis'in menajeri Mendy ısrarla dilencilik yaparak G.Saray'dan para koparmaya çalışıyor.
Fatih Terim ile yönetim, Gomis ile bir araya gelip sorunu çözmeli.
Gönülsüz bir Gomis zihinsel olarak maçlara tam motive olamayacağı gibi skor anlamında da katkı sağlayamaz.
Eğer Gomis sorunu tatlıya bağlanmazsa G.Saray, Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek bir golcü kiralamalı.
-Hazırlık kampında altyapıdan İsmail Çipe ve Yunus Akgün öne çıkan isimlerdi. As takımda kendilerine yer bulabilirler mi?
Geçen sezon Ndiaye katıldığında Fatih Terim, eski teknik direktör Igor Tudor'un yüzüne bile bakmadığı Ryan Donk'u yeniden futbola döndürmüş ve şampiyonluğa katkı yapmasını sağlamıştı.
Kaleci İsmail Çipe'nin hazırlık maçlarında ortaya koyduğu başarılı performans Terim'in elini güçlendirdi.
Muslera'nın arkasında İsmail Çipe gibi gelecek vadeden yerli bir kaleci olacak.
Bu başarıda Terim'in ısrarı kadar İsmail'in de istikrarlı çalışmasının payı büyük. Yani İsmail eline geçen fırsatı tepmedi.
Yunus Akgün'ü çok beğendim.
Dikine topla hızlı gidiyor.
Hareket halindeyken rakibe çalım atabiliyor. Müthiş de bir sol ayağı var.
Özgüveni sayesinde Terim'in verdiği şansı iyi kullanacaktır.
Oyun aklının, yeteneklerinin kıymetini bilmeli.
Çünkü günümüz futbolunda sol ayaklı oyuncu kolay yetişmiyor.
Yeni sezonda Sinan Gümüş'ten sonra Terim'in yeni prensi Yunus Akgün olabilir.
-Ekim ayında olağanüstü kongre kararı alındı.
Yönetim bütçe artırımına gitmeyi düşünüyor.
Kongreden onay çıkar mı?
Bütçe artırımı konusunda hiçbir G.Saray yönetiminin kongreden onay almadığını görmedim.
Ancak ekim ayında yönetimin mali kongreye gitmesine bir anlam veremedim.
Keşke bütçe artırımı konusunda transfer sezonu kapanmadan ağustos ayının ortalarında kongreyi yapsalardı.
O zaman ağustostaki kongreden çıkacak olumlu kararla yönetim mali yönden elini güçlendireceği gibi transfer yapma olaylarını da yakalardı.
Belki de ekimde mali kongreye gitmek istekleri futbolcu ödemelerini yapabilme amaçlı olabilir.
-Süper Kupa için G.Saray ve Akhisar karşı karşıya gelecek?
Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
Kupa kime gider?
Konya'daki final ciddi bir sıcak havada oynanacak. Fatih Terim, ligi ve bu kupayı düşünerek G.Saray'ı Sakarya ve Tunus gibi sıcak iklimlerde oynattı.
Akhisar futbol kimliği olarak büyüklere karşı hep üst düzeyde oynar. G.Saray'ın kimliği içerisinde bir kupa alışkanlığı olduğunu hatırlatırım.
Sezonu şampiyonluk kupası ile taçlandıran Fatih Terim'in yeni sezona da bir kupa alarak başlamak istediğini düşünüyorum.
Sonuç: G.Saray favori...
- Finali Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı...
Cüneyt Çakır Türk hakemliğinin gururudur.
Çakır ve ekibinin iki ayrı Dünya Kupası'nda iki yarı final yönetmesi tarihe geçecek bir başarıdır.
G.Saray-Akhisar, Süper Kupa finalinden önce TFF, Cüneyt Çakır ve ekibine başarı plaketi vermelidir.
Ayrıca G.Saraylı ve Akhisarlı oyuncular Cüneyt Çakır'ın sahaya çıkışı sırasında Dünya Kupası'ndaki başarılarından dolayı bir alkış koridoru oluşturmalıdır.
- 1.8.2018
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Ayuk’a Rafet El Roman güvencesi
Toplam 5
Yorum
RECEP DEMİR Çok teşekkür ediyorum. Değerli sanaççımıza örnek bir davranış helal olsun adam gibi adam
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Galatasaray'dan Yunanistan'a destek mesajı
Toplam 2
Yorum
Hakan Galiba fotoğrafı kaleci ismail çekmiş
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Mansız Dabbur’a hayran kaldı
Toplam 1
Yorum
seyit sarı talişka gibi bir spor dehasını satan abubakarı alamayan yönetim bu taraftara hiçbişey veremez seyrettiremez menejerlerle gezmeye devam....
Onyekuru’nun oyun aklı Bruma’dan daha iyi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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