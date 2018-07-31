"Emircan Galatasaray'da başarılı olacaktır" – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    "Emircan 'da başarılı olacaktır"

    "Emircan Galatasaray'da başarılı olacaktır"

    2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un altyapı koordinatörü , 'a olan 16 yaşındaki kaleci 'in sarı-kırmızılı takımda başarılı olacağına inandığını belirtti.

    , yaptığı yazılı açıklamada, Sakaryaspor'un altyapısından yetişen ve 'a olan 'e başarılar diledi.

    Genç kalecinin kendilerini mahcup etmeyeceğini belirten İlaçan, şunları kaydetti:

    "Emircan Galatasaray'da başarılı olacaktır. Yeni Emircanlar yetiştirerek Sakarya'ya ve ülke sporuna katkılar sunmayı sürdüreceğiz. Emircan, Akademi Ligi'nde 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası için 'da bulunurken, futbol kulüplerimizin beğenisini kazanan bir oyuncumuzdu. O günden bugüne , , , Galatasaray gibi takımlar ısrarla Emircan'ı istiyordu. En sonunda Galatasaray'a transferi gerçekleşti. Bizim açımızdan sevindirici ve mutlu bir olay. Emircan'ın Galatasaray'da çok güzel işler başaracağına inanıyorum."

    Açıklamasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı 'na da teşekkür eden İlaçan, "Hamdolsun hiçbir eksiğimiz bulunmuyor. Sakaryaspor'un yeni yönetimi ve teknik heyetiyle de istişare halindeyiz. İnşallah yeni sporcularımız A takımda yer alacak. Emircan'ın transferi altyapıdaki sporcularımızda da heyecan yarattı. İnşallah yeni Emircanlar yetiştirerek Sakarya'ya ve ülke sporuna katkılar sunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

    Tamer İlaçan
    *Sakaryaspor'un altyapı koordinatörü Tamer İlaçan

    1. 31.7.2018 18:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Emircan Galatasaray'da başarılı olacaktır" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN