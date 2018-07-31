Tamer İlaçan, yaptığı yazılı açıklamada, Sakaryaspor'un altyapısından yetişen ve Galatasaray'a transfer olan Emircan Seçgin'e başarılar diledi.

Genç kalecinin kendilerini mahcup etmeyeceğini belirten İlaçan, şunları kaydetti:

"Emircan Galatasaray'da başarılı olacaktır. Yeni Emircanlar yetiştirerek Sakarya'ya ve ülke sporuna katkılar sunmayı sürdüreceğiz. Emircan, Akademi Ligi'nde 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası için Antalya'da bulunurken, futbol kulüplerimizin beğenisini kazanan bir oyuncumuzdu. O günden bugüne Trabzonspor, Bursaspor, Osmanlıspor, Galatasaray gibi takımlar ısrarla Emircan'ı istiyordu. En sonunda Galatasaray'a transferi gerçekleşti. Bizim açımızdan sevindirici ve mutlu bir olay. Emircan'ın Galatasaray'da çok güzel işler başaracağına inanıyorum."

Açıklamasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na da teşekkür eden İlaçan, "Hamdolsun hiçbir eksiğimiz bulunmuyor. Sakaryaspor'un yeni yönetimi ve teknik heyetiyle de istişare halindeyiz. İnşallah yeni sporcularımız A takımda yer alacak. Emircan'ın transferi altyapıdaki sporcularımızda da heyecan yarattı. İnşallah yeni Emircanlar yetiştirerek Sakarya'ya ve ülke sporuna katkılar sunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.





*Sakaryaspor'un altyapı koordinatörü Tamer İlaçan