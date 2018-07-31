Galatasaraylı Maicona iki teklif birden!

MAİCON GİDERSE BİR STOPER VE BİR GOLCÜ GELECEK



Öte yandan güçlü fiziği ile dikkat çeken ancak zaman zaman yaptığı kritik hatalarla geçen sezon sorun yaşatan Maicon'un Galatasaray'da yoluna devam etmek istediği öğrenildi. Ancak yeni transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda olan yönetimin, resmi teklifin kulübe ulaşmasını bekledikleri ve bu süreçte Maicon'u ikna etmeyi planladıkları kaydedildi..