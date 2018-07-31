Süper Kupa öncesi Galatasaray'dan kritik Muslera kararı!
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    öncesi 'dan kritik Muslera kararı!

    Süper Kupa öncesi Galatasaray'dan kritik Muslera kararı!

    Teknik Direktörü ’in pazar günü ’da Akhisar’a karşı oynanacak karşılaşmasında, Uruguaylı file bekçisi 'nın izinden yeni dönmesi sonrası, kaleyi kime emanet edeceği merak konusu.

    6 Temmuz'a kadar 'nda mücadele eden 'ya 3 hafta izin verilmişti. Pazar akşamı 'a dönen Uruguaylı kaleci, dün sabah tek başına Florya'nın yolunu tuttu ve bireysel çalışmalara başladı. Muslera, Atina'dan dönecek ve çarşamba günü izin yapacak sarı-kırmızılı takımla 5 Ağustos'taki öncesi sadece üç idmana çıkabilecek. Hazırlık maçlarının hepsinde 'yi oynatan ve son olarak Club Africain maçından sonra genç file bekçisinden çok memnun olduğunu söyleyen 'in Akhisar finalinde kalede kimi tercih edeceği merakla bekleniyor. İsmail oynarsa 'daki ilk resmi maçına çıkacak. Muslera eldivenleri teslim alırsa, sadece üç idmanla G.Saray'daki 12. kupasını kazanmak için kalesini koruyacak.

    MUSLERA YÜZDE 69 KURTARDI!

    Geçtiğimiz sezon 33 lig maçında sahaya çıkan Muslera bu maçlarda kalesinde 33 gol gördü. Uruguaylı file bekçisi 13 maçta kalesini gole kapatırken, yüzde 69 gibi yüksek bir kurtarış yüzdesiyle sezonu tamamladı.

    LEVENT TÜZEMEN'DEN MUSLERA YORUMU

    Muslera'nın, Dünya Kupası sonrası, tatilde çok fazla fiziksel bir kaybı olduğunu düşünmüyorum. Tüm hazırlık maçlarında İsmail Çipe oynadı ve başarılı oldu. Terim'in kendisine olan güvenini boşa çıkarmadı. Ancak sezonu kupayla kapatan Fatih Terim, yeni sezonu da kupayla açmak isteyecektir. Terim, Taffarel ile yapacağı görüşmeden sonra kararını verir. Muslera fizik olarak hazırsa kesinlikle o oynar.

    1. 31.7.2018 08:45
    2. Güncelleme: 31.7.2018 09:18
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