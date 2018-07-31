Galatasaray'da Muslera'nın izni bitti
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'da Muslera'nın izni bitti

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da Muslera'nın izni bitti

    'da kaleci , iznini tamamlayarak 'a döndü.

    'da düzenlenen 2018 'nda Uruguay ile yer alması nedeniyle izinli olan , 'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçirildi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "'nın ardından izni sona eren Uruguaylı kalecimiz , yeni sezon öncesi sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçti." denildi.

    1. 31.7.2018 11:38
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