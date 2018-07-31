Galatasaray'da Muslera'nın izni bitti
Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, iznini tamamlayarak İstanbul'a döndü.
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile yer alması nedeniyle izinli olan Fernando Muslera, İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Dünya Kupası'nın ardından izni sona eren Uruguaylı kalecimiz Fernando Muslera, yeni sezon öncesi sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçti." denildi.
- 31.7.2018 11:38
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Süper Kupa öncesi Galatasaray'dan kritik Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
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Süper Kupa öncesi Galatasaray'dan kritik Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
Muslera geç form tutan kaleci, bir an önce oynasın. İsmail kupa finalinde 1 hata yapsa, çocuk bi daha forma yüzü görmez.
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Aziz Yıldırım, Ali Koç'un sözlerine cevap verdi!
Toplam 7
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yozgatlı yüreğin yetiyorsa sen ve yardımcın mahmutu da al sayın ali koçun karşısına çık orda cevap ver artık git aziz
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