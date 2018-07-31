Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği'nden erken ayrıldı
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    , Kulüpler Birliği'nden erken ayrıldı

    <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a>, Kulüpler Birliği'nden erken ayrıldı

    Başkanı , Kulüpler Birliği toplantısından erken ayrıldı. Cengiz, 'ın Atina'daki hazırlık maçı için toplantının sonuna kadar kalamadı.

    Kulüpler Birliği Vakfı'nın temmuz ayı olağan toplantısı Maslak'taki Kulüpler Birliği binasında gerçekleşirken, toplantıya İkinci Başkanı 'la birlikte gelen Başkanı , toplantıdan erken ayrıldı. Gündeme ilişkin görüşlerini vakıf toplantısında aktaran , Galatasaray'ın bugün Atina'da AEK ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasına gitmek için toplantıdan erken ayrıldı. Mustafa Cengiz ve , Albayrak'ın aracıyla toplantı binasından ayrıldı. İki isim önce Stadyumu'na geçti. Başkan Cengiz ve İkinci Başkan Albayrak, statta katılacakları toplantının ardından havalimanına giderek 'a geçecek.
    1. 31.7.2018 16:22
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