Galatasaray'ı gelmeyi çok istediğini belirten Nagatomo, "Buraya geldiğim ilk günden beri Galatasaray'da kalmak istiyordum. Galatasaray'a transfer sürecimde Inter'den bana kolaylık sağlamalarını istedim." dedi.

Kiralık süresinin bitmesinin ardından transfer sürecine değinen defans oyuncusu "Inter'de uzun süre oynadım ve Galatasaray'a geri dönmek istiyordum. Bu görüşümü Inter yöneticileri ile de paylaştım. Pazarlık sürecinde benim de desteğim oldu." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim ile ilgili de konuşan Japon oyuncu "Fatih Hoca çok büyük bir karakter ve büyük bir insan. Galatasaray'ı seçmemdeki en önemli iki sebepten biriydi. Birincisi camianın büyüklüğü ikincisi de Fatih Hocaydı." şeklinde konuştu.

Gelecek sezon Galatasaray ile Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Nagatomo, gönlünden geçen rakiplerin Barcelona ve Inter olduğunu dile getirdi.

VAR sistemini sevdiğini vurgulayan Nagatomo, takım arkadaşı Sinan Gümüş'ün yetenekli bir oyuncu olduğunu ve çok iyi yerlere geleceğini düşündüğünü belirtti.