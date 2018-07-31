Japon futbolcu Nagatomo Galatasaray, Inter ve Fatih Terim hakkında konuştu!
Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ı gelmeyi çok istediğini belirten Nagatomo, "Buraya geldiğim ilk günden beri Galatasaray'da kalmak istiyordum. Galatasaray'a transfer sürecimde Inter'den bana kolaylık sağlamalarını istedim." dedi.
Kiralık süresinin bitmesinin ardından transfer sürecine değinen defans oyuncusu "Inter'de uzun süre oynadım ve Galatasaray'a geri dönmek istiyordum. Bu görüşümü Inter yöneticileri ile de paylaştım. Pazarlık sürecinde benim de desteğim oldu." ifadelerini kullandı.
Fatih Terim ile ilgili de konuşan Japon oyuncu "Fatih Hoca çok büyük bir karakter ve büyük bir insan. Galatasaray'ı seçmemdeki en önemli iki sebepten biriydi. Birincisi camianın büyüklüğü ikincisi de Fatih Hocaydı." şeklinde konuştu.
Gelecek sezon Galatasaray ile Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Nagatomo, gönlünden geçen rakiplerin Barcelona ve Inter olduğunu dile getirdi.
VAR sistemini sevdiğini vurgulayan Nagatomo, takım arkadaşı Sinan Gümüş'ün yetenekli bir oyuncu olduğunu ve çok iyi yerlere geleceğini düşündüğünü belirtti.
- 31.7.2018 16:43
- Güncelleme: 31.7.2018 16:48
- Ali Koç'tan radikal karar! Aziz Yıldırım başlatmıştı ama...
- Real Madrid Fenerbahçeli genç yıldızın peşinde
- Nicolas Isimat-Mirin Beşiktaş'a transferini açıkladı! Nicolas Isimat-Mirin kimdir?
- Galatasaraylı Maicon'a iki teklif birden!
- İşte Phillip Cocu'nun transfer listesindeki forvet! Comolli 3 ismin peşine düştü...
-
Aziz Yıldırım, Ali Koç'un sözlerine cevap verdi!
Toplam 10
Yorum
dobra dobra çaldığınız kupaların hesabını daha bu dünyada görmeye başladınız.. rezilbahçe
-
Fenerbahçe Swansea'li Bony için sağlık kontrolünü bekliyor!
Toplam 1
Yorum
Ali Ulvi 2.Emenike hayırlı olsun.Başka adam mı yok bu isimler yazılıyor.
-
Aziz Yıldırım, Ali Koç'un sözlerine cevap verdi!
Toplam 10
Yorum
İLHAN EMRE AZİZ YILDIRIM KONUŞMUŞ OLMAK İÇİN KONUŞMUŞ.ARTIK ONA İNANAN YOK.GERÇEKLER ORTADA.6.000.000.-USD BORÇ İLE ALDIĞI KULÜP ŞİMDİ 621.000.000.-EUR
Japon futbolcu Nagatomo Galatasaray, Inter ve Fatih Terim hakkında konuştu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.