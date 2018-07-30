Fatih Terim Mathieu Valbuenayı istiyor! - Galeri - Fotomaç
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    GALERİ

    Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!

    30 Temmuz 2018 Pazartesi, 17:54:41
    Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
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    Fatih Terim Mathieu Valbuenayı istiyor!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Büyük takımlar kendi arasında transfer yapabilmeli" sözü gündem yaratmıştı.

    Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
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    Fatih Terim Mathieu Valbuenayı istiyor!

    Çok konuşulan bu ifadelerin ardından İmparator'un kimi istediği konusunda tahminler havada uçuşurken en çok öne çıkan isim Ozan Tufan olmuştu.

    Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
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    Fatih Terim Mathieu Valbuenayı istiyor!

    Ancak Terim, sonrasında yaptığı açıklamada bu ismin Ozan olmadığının altını çizerken merakla beklenen isim ortaya çıktı.

    Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
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    Fatih Terim Mathieu Valbuenayı istiyor!

    Edinilen bilgilere göre tecrübeli çalıştırıcı, ezeli rakiplerinin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'yı istiyor.

    Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
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    Fatih Terim Mathieu Valbuenayı istiyor!

    Eğer 11'de düşünülmüyorsa...

    Kanarya'da geçen sezon fazla şans bulamayan tecrübeli oyuncunun durumu bu sezon öncesi de belirsizliğini koruyor.

    Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
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    Fatih Terim Mathieu Valbuenayı istiyor!

    Yıldız ismin yine ilk 11'de düşünülmemesi halinde kendilerinde forma giymesini isteyen Terim, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde Valbuena'nın çok yönlülüğünden ve tecrübesinden faydalanmak istiyor.

    Fatih Terim Mathieu Valbuena'yı istiyor!
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    Fatih Terim Mathieu Valbuenayı istiyor!

    İki takım arasında henüz hiçbir temas olmazken önümüzdeki günlerin neler göstereceği merak konusu.

    (Habertürk)

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