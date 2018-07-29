Stoke City Ndiaye'yi bırakmıyor! – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Ndiaye'yi bırakmıyor!

    Stoke City Ndiaye'yi bırakmıyor!

    Stoke ?City'nin teknik patronu Gary Rowett, çok iyi bir teklif gelmezse Badou N'Diaye'yi takımda tutmak istediğini açıkladı.

    Rowett, "Finansal bir sıkıntımız yok. N'Diaye çok üst seviye bir oyuncu. Ayrılmasını istersem dünyanın en aptal teknik direktörü olurum. Her ihtimale karşı gerçekçi olmalıyız. Eğer çok iyi bir teklif gelirse oturur konuşuruz. Son durumu 10-11 gün içinde belli olacak" diye konuştu.
    1. 29.7.2018
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