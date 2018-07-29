Johan Elmander kuzeyi tarıyor – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    kuzeyi tarıyor

    Johan Elmander kuzeyi tarıyor

    İzleme komitesine dahil edilen , kuzey ülkelerini takibe aldı.

    , Norveç ve Finlandiya gibi ülkelerde G.Saray için oyuncu araştıran sarı-kırmızılı eski forvetin, 'e bazı sürpriz isimler önerdiği gelen haberler arasında. Terim'in bu oyuncuların CD'lerini izlediği, uygun görmesi halinde yönetimin girişimde bulunacağı bildirildi.
    1. 29.7.2018
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