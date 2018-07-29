Fatih Terim'in gözdesi Ahmed Musa için Rusya'dan açıklama geldi..

CSKA Moskova Sportif Direktörü Roman Babaev, "Ahmed'i kiralamayı denedik. Fakat Leicester şu an için buna yanaşmıyor. Bildiğim kadarıyla bonservisiyle satmak istiyorlar. Yine de transferin sonuna kadar bekleyeceklerini düşünüyorum" dedi. Galatasaray da Musa için teklifte bulunmuştu.