Ahmed Musa'yı kiralık vermiyorlar! – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Ahmed Musa'yı kiralık vermiyorlar!

    Ahmed Musa'yı kiralık vermiyorlar!

    Fatih Terim'in gözdesi Ahmed Musa için 'dan açıklama geldi..

    CSKA Moskova Sportif Direktörü Roman Babaev, "Ahmed'i kiralamayı denedik. Fakat Leicester şu an için buna yanaşmıyor. Bildiğim kadarıyla bonservisiyle satmak istiyorlar. Yine de transferin sonuna kadar bekleyeceklerini düşünüyorum" dedi. Galatasaray da Musa için teklifte bulunmuştu.
    1. 29.7.2018
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