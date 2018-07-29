Abdürrahim Albayrak'tan acı tablo: Birine bile yetmiyor!
Albayrak’tan ‘acı’ tablo: Kombineden gelen para 85 milyon lira. Geçen sezon tek bir oyuncuya 65 milyon ödedik. Denayer’e 10 milyon euro istiyorlar
GOMiS'E MESAJ
* (Gomis'in zam isteği) Satır aralarında onunla ilgili de dediklerim var!
* (Büyük takımların birbirinden oyuncu alabilmesi) Terim muhteşem bir çıkış yaptı. H em maliyetler düşer hem de dostluklar bir yerden başlar.
* Ahmet Çalık'ı Rizespor istedi ama onu 3 milyon euro'ya aldık. Daha 1 milyon euro'su ödenecek.
* Ankaragücü maçıyla lige şampiyonluk parolasıyla başlayacağız.
* Yeni kanun ile kulüpler nefes alacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum.
ASLAN, SABIR, GÜÇ!
Abdürrahim ?Albayrak'ın '10 milyon euro istiyorlar' dediği Jason Denayer, sosyal medyada Aslan fotoğrafı paylaşarak gönlünün yine G.Saray'da olduğunu gösterdi. "Kim sabırlı olursa, Tanrı ona güç verir" diye yazan Belçikalı stoperin, geçen yıl olduğu gibi transferin son gününe kadar City'nin kiralama formülüne ikna olmasını bekleyeceği bildirildi. Guardiola, Denayer'i ABD'deki kampa götürmüştü.
- 29.7.2018
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Abdürrahim Albayrak'tan acı tablo: Birine bile yetmiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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