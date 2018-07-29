Abdürrahim Albayrak'tan acı tablo: Birine bile yetmiyor! – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Abdürrahim Albayrak'tan acı tablo: Birine bile yetmiyor!

    Abdürrahim Albayrak'tan acı tablo: Birine bile yetmiyor!

    Albayrak’tan ‘acı’ tablo: Kombineden gelen para 85 milyon lira. Geçen sezon tek bir oyuncuya 65 milyon ödedik. ’e 10 milyon euro istiyorlar

    İkinci başkan Abdürrahim Albayrak, dayısının cenazesi için gittiği 'de açıklamalar yaptı: * 'i almaya çalışıyoruz ama 10 milyon euro istiyorlar. * Sezon başından beri sattığımız kombinelerden topladığımız para 85 milyon lira. Geçen sezon sadece bir futbolcuya 65 milyon lira ödedik. Bu şartlarda nasıl transfer yapılacak? * Gece fener ile sahaya çıkıp denenen futbolcu almıyoruz. Bir oyuncuyu günlerce izliyoruz. Bunu kimlere söylediğimi kendileri anlar!

    GOMiS'E MESAJ
    * ('in zam isteği) Satır aralarında onunla ilgili de dediklerim var!
    * (Büyük takımların birbirinden oyuncu alabilmesi) Terim muhteşem bir çıkış yaptı. H em maliyetler düşer hem de dostluklar bir yerden başlar.
    * 'ı Rizespor istedi ama onu 3 milyon euro'ya aldık. Daha 1 milyon euro'su ödenecek.
    * Ankaragücü maçıyla lige şampiyonluk parolasıyla başlayacağız.
    * Yeni kanun ile kulüpler nefes alacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum.


    ASLAN, SABIR, GÜÇ!
    Abdürrahim ?Albayrak'ın '10 milyon euro istiyorlar' dediği Jason Denayer, sosyal medyada Aslan fotoğrafı paylaşarak gönlünün yine G.Saray'da olduğunu gösterdi. "Kim sabırlı olursa, Tanrı ona güç verir" diye yazan Belçikalı stoperin, geçen yıl olduğu gibi transferin son gününe kadar City'nin kiralama formülüne ikna olmasını bekleyeceği bildirildi. Guardiola, Denayer'i ABD'deki kampa götürmüştü.
    1. 29.7.2018
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