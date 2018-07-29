Muslera: Sonuna kadar Galatasaray – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Muslera: Sonuna kadar

    Muslera: Sonuna kadar Galatasaray

    Aslan’ın 1 numarası net konuştu: Ömrümün sonuna kadar burada kalmak istiyorum

    G.Saray formasıyla 8. sezonuna girmeye hazırlanan Muslera, yaptığı açıklamalarla günün öne çıkan isimlerinden oldu. 32 yaşındaki kaleci, Roma'ya transfer olacağı iddialarıyla ilgili net konuştu. G.Saray'da bırakmak istediğini belirten yıldız file bekçisi, "Ömrümün sonuna kadar Galatasaray'da görev almayı planlıyorum. Galatasaray benim her şeyim. Ayrılmaya niyetim yok. Ancak beni istemezler ve 'git' derlerse giderim" açıklamasında bulundu.
    1. 29.7.2018
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