Işıl Alben krizi
Basketboldaki küçülme ortalığı karıştırdı. Oktay Mahmuti’den sonra Aslan’ın yıldız oyuncusu da yönetimle ters düştü, yol ayrımına girdi
TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ
31 yaşındaki basketbolcunun yönetimle yaşadığı sorunların sosyal medyaya düşmesinden sonra ise taraflar arasında ipler koptu. Tüm sosyal medya hesaplarından 'Galatasaray' yazısını çıkaran Işıl Alben, en kısa zamanda da açıklama yapacağını duyurdu. Yönetimle Işıl arasındaki kriz, taraftarları da ikiye böldü. Sarı-kırmızılıların bir kısmı sosyal medya hesaplarından yıldız oyuncuya destek verirken, bir bölümü de eleştiride bulundu.
- 29.7.2018
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Işıl Alben krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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