Işıl Alben krizi – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    krizi

    Işıl Alben krizi

    Basketboldaki küçülme ortalığı karıştırdı. ’den sonra Aslan’ın yıldız oyuncusu da yönetimle ters düştü, yol ayrımına girdi

    Mali sıkıntılar nedeniyle basketbolda küçülmeye giden Galatasaray, önemli bir yıldızını kaybediyor. Önce erkek takımını çalıştıran Oktay Mahmuti ile parasal konulardan yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, bu kez kadın takımının tecrübeli ismi Işıl Albel'le ters düştü. 2007-2014 ile 2015-2018 sezonları arasında formasını giydiği Galatasaray'da sembol oyuncular arasına giren tecrübeli basketbolcu, yönetim ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı.

    TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ
    31 yaşındaki basketbolcunun yönetimle yaşadığı sorunların sosyal medyaya düşmesinden sonra ise taraflar arasında ipler koptu. Tüm sosyal medya hesaplarından 'Galatasaray' yazısını çıkaran , en kısa zamanda da açıklama yapacağını duyurdu. Yönetimle Işıl arasındaki kriz, taraftarları da ikiye böldü. Sarı-kırmızılıların bir kısmı sosyal medya hesaplarından yıldız oyuncuya destek verirken, bir bölümü de eleştiride bulundu.
    1. 29.7.2018
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