Işıl Alben, Galatasaray yazılarını sildi iddialarına yanıt verdi
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    , yazılarını sildi iddialarına yanıt verdi

    Işıl Alben, Galatasaray yazılarını sildi iddialarına yanıt verdi

    Kadın Basketbol Takımı'nın Kaptanı , hesabından Galatasaray yazısını kaldırdığına yönelik çıkan haberlere cevap verdi.

    'ın başarılı basketbolcusu , hesaplarından Galatasaray yazısını kaldırdığına yönelik çıkan haberlerine cevap verdi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılı formayla çekildiği fotoğrafları işaretleyen Alben, "Profilinden Galatasaray'ı sildi diyenlere profilime tekrar bakmalarını tavsiye ediyorum. Silmiş olduğum herhangi bir paylaşımım yok. Ülkem ve benim için çok önemli olan Dünya Şampiyonası hazırlık süreci başlamış bulunmakta ve şu anda tüm konsantrasyonum 'da başarılı olmak. Kulübümle ve şahsımla ilgili yazılanlara resmi bir açıklama yapılmadığı sürece lütfen inanmayın" notunu ekledi.
    1. 29.7.2018 15:11
    2. Güncelleme: 29.7.2018 15:26
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