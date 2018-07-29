Işıl Alben, Galatasaray yazılarını sildi iddialarına yanıt verdi
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın Kaptanı Işıl Alben, sosyal medya hesabından Galatasaray yazısını kaldırdığına yönelik çıkan haberlere cevap verdi.
- 29.7.2018 15:11
- Güncelleme: 29.7.2018 15:26
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Manchester City’den komik indirim
Toplam 3
Yorum
can 2 milyon euro yani 10 milyon lira mı komik yoksa dnayere istenilen paramı anlayamadım
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Yeni kral Henry Onyekuru
Toplam 1
Yorum
Meth elde patlayan bir feghouli geçen sene gelirken ne naz etmişti.şimdide gitsin diye bakılıyor.
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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil yorumu
Toplam 2
Yorum
Meth bırakın bu işleri tüm dünya sizin faşist ve ırkçı olduğunuzu biliyor.ama bütün herşeyinizide bu insanlara borçlusunuz.
Işıl Alben, Galatasaray yazılarını sildi iddialarına yanıt verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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