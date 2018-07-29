Galatasaray'da Ali Sami Yen mezarı başında anıldı
Galatasaray’ın kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından olan Ali Sami Yen, vefatının 67. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.
Ali Sami Yen'in anılmasının ardından Beşiktaş eski Başkanı merhum Süleyman Seba'nın mezarına gidildi ve dualar okunuldu.
"Ali Sami Yen, Galatasaray denilince akla gelen ilk isim"
Anma törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Bugün kurucu başkanımızın 67. vefat yıl dönümü. Her yıl Galatasaray Kulübü olarak mezarı başında anma düzenleniyor. Ali Sami Yen, Galatasaray denilince akla gelen ilk isim. Galatasaray için her şey. Sadece Galatasaray için değil, Türk sporuna ve futbolcuna önemli katkıları olan biri. Aynı zamanda Beşiktaş efsanesi Süleyman Seba başkanımızı da kabri başında ziyaret ettik. Onun için de dua okuduk" diye konuştu.
- 29.7.2018 12:22
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Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Galatasaray'da Ali Sami Yen mezarı başında anıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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