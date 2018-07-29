G.Saray 90+3'te güldü! Club Africain 0 - 1 Galatasaray maç özeti (Onyekuru gol izle)
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Tunus ekibi Club Africain ile deplasmanda yaptığı maçı 90+3'te Onyekuru'nun golü ile 1-0 kazandı. Maç Club Africainli oyuncuların sert müdahaleleri nedeniyle oldukça gergin geçti.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Tunus temsilcisi Club Africain ile karşı karşıya geldi. Rades Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede sarı kırmızılı takım, yeni transfer Henry Onyekuru'nun 90+3'üncü dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Mücadelenin ilk yarısında Tunus temsilcisinin futbolcuları, sarı kırmızılı oyunculara sert müdahalelerde bulunurken, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenör Hasan Şaş, sahaya girerek oyunculara ve hakeme tepki gösterdi. Hakem bu olayların yaşandığı sırada oyunu bir süre durdurdu.
Club Africain 0 - 1 Galatasaray maç özeti (Onyekuru gol izle)
İşte Club Africain - Galatasaray maçının tüm detayları...
CLUB AFRICAIN - GALATASARAY MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
DAKİKA 30: Fatih Terim sahaya girip Tunus ekibinin hazırlık maçında yaptığı sert faullere isyan etti.
DAKİKA 36: Sinan Gümüş'e yapılan faul sonrası Galatasaray teknik heyeti büyük tepki gösterdi. İki takım yedek kulübesindeki gerginliği Terim önledi.
DAKİKA 39: Maicon rakibini ittirince saha karıştı. Maç olaylar sebebiyle durdu. Daha sonra futbolcularak sarılarak birbirlerinden özür dilediler.
DAKİKA 90+3: Ceza sahası içerisinde Yunus'un şık hareketler sonrası çektiği şut kaleciden sekti, dönen topu Onyekuru boş kaleye gönderdi ve Galatasaray maçı 1-0 kazandı.
CLUB AFRICAIN - GALATASARAY
STAT: Rades Olimpiyat
SAAT: 22.00
YAYIN: GS TV
CLUB AFRICAIN: Charfi, Belkhither, Ifa, Hammami, Abdi, Mouchili, Ayedi, Khalil, Dhaouedi, Khefifi, Jefti
TEKNİK DİREKTÖR: Jose Riga
GALATASARAY: İsmail, Linnes, Maicon, Donk, Carole, Fernando, Belhanda, Feghouli, Sinan, Rodrigues, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
3 İSİM YOK
Galatasaray'da Club Africain maçında sakatlığı süren Eren Derdiyok, Mariano ile Tolga Ciğerci yok. Fatih Terim kadroda altyapıdan 10 oyuncuya şans verdi. Rades Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka 22.00'de...
Mücadele GS TV ve Spor Smart'tan canlı izlenebilecek.
GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI KARNESİ
İsviçre'de kamp yapan Galatasaray burada 3 hazırlık maçı oynadı. İlk hazırlık maçında İsviçre Challenge Lig ekiplerinden Wil 1900'ü 1-0 yenen Galatasaray, ikinci maçında PSV Eindhoven'a 3-1 yenildi. Galatasaray, Valencia'ya 2-1'lik skorla boyun eğmişti. Son hazırlık maçında ise Sakaryaspor'la karşılaşan Fatih Terim'in öğrencileri maçı 3-0 kazandı.
Galatasaray, Club Africain karşılaşmasının ardından ise Yunanistan'a geçecek ve 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan ekibi AEK ile özel maçta karşılaşacak.
- 29.7.2018 00:09
- Güncelleme: 29.7.2018 10:00
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
G.Saray 90+3'te güldü! Club Africain 0 - 1 Galatasaray maç özeti (Onyekuru gol izle) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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