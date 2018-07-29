Hıncal Uluç: Ozan Tufan Fatih Terimin manevi oğlu

Hıncal Uluç: "Ozan Tufan Fatih Terim'in manevi oğlu"
Benim yanımda Fatih Terim ve Mustafa Denizli'nin yerleri ayrıdır. İkisi de çok eski zamanlardan dostlarımdır.. Aile dostlarım, can kardeşlerimdir onlar benim.. Zaman zaman ikisiyle de çok zor günlerimiz oldu.. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen Mustafa Hocam'ın benim için kullandığı "İçimizdeki İrlandalıları da yendik" cümlesi, sosyal yaşamımıza slogan oldu biliyorsunuz. Neden?.
Yazı yazarken, sempati ve antipatilerimi bir kenara bırakmayı öğrettiler bana, babamdan başlayarak tüm meslek hocalarım. Dobra dobra söylerim.. Acımasız söylerim "Dost acı söyler" diyen Atalarıma uyar, lafımı sakınmam, uzatmam, "Dan" diye söylerim.Gerçek dostlarımı da öyle tanırım. "Hakkımda iyi yazsın" diye dost görünenler, işe yaramadığını görünce etrafımdan ayrılırlar, gerçek dostlarla yoluma devam ederim. Bugün Galatasaray ve Fatih Terim hakkındaki sezon başı Teknik Görüşlerimi yazacağım.. Bu defa, Fatih Hocam'la bir dost sohbeti üslubu kullanacağım. Acı söyleyen dost!
Sevgili Fatih Hocam, Sezon başında Galatasaray hiç ama hiç umut vermiyor. Bunun baş sorumlusu da sensin.. Bir yanda UEFA baskısı Finansal Fair Play, bir yanda meteliğe muhtaç, milyar borçlu Galatasaray'ın mali durumu dikkate alınınca, büyük transferler yapılamayacağı belliydi. O zaman iki şey hemen öne çıkıyordu Hocam.. Geçen yılki kadroyu iyi elden geçirmek, kimin kalacağına, kimin gideceğine doğru karar vermek. Yabancı yeni transfer UEFA yüzünden, satış şartına bağlı olacağından, gidecekleri makul fiyatla pazara sürmek, bir... Yurt içi ve dışından ucuz ama parlak adamlar, alt yapıdan da umut verici gençleri bulmak.. Bu da iki..
Açılış maçları gösterdi ki, bunların hiçbirini yapamamışız. Bu kadrodan, hele bu bize izlettiğin takımda yerleri her zaman olan, geçen yıl ilk 11'de yadırganmayan, hele joker yedek olarak süper değerli Tolga ve Yasin gibi adamları hem de aşağılayarak şutlamak sana yakıştı mı Hocam?. Buna karşılık o geçen yılın iki "Ruhsuz" felaketi ama senin sevgili çocukların Belhanda ve Feghouli'yi tuttun. O Belhanda ve Feghouli'yi tutmak ve ilk 11'de oynatmak için, belki de bilinçaltında, Selçuk gibi gerçek bir lider, kaptanı harcadın. Sinan'ın zirvelere çıkmasını önledin Hocam..
Senin en kötü huyun Hocam.. Birtakım futbolcuları seviyorsun. Onları oynatmak için ötekilerin yerlerini kaydırıyor, bazılarını da hatta yok ediyorsun. Milli Takım'ı hatırla.. Ozan'a (Ben ona "Evlad-ı Manevin diyordum) yer açmak için Mehmet Topal'ı stopere çekmedin mi?. Senin yönettiğin Milli Takım'da olay çıkaran ve takımdan kesilen futbolcuların orta saha oyuncuları olması tesadüf müydü?. Arda ve Selçuk mesela?. Hocam, seni yakından tanırım. İstediğin zaman idare edemeyeceğin adam, çözemeyeceğin kriz yoktur.. Ama istersen.. İstemezsen..