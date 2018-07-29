Hıncal Uluç: Ozan Tufan Fatih Terimin manevi oğlu

Açılış maçları gösterdi ki, bunların hiçbirini yapamamışız. Bu kadrodan, hele bu bize izlettiğin takımda yerleri her zaman olan, geçen yıl ilk 11'de yadırganmayan, hele joker yedek olarak süper değerli Tolga ve Yasin gibi adamları hem de aşağılayarak şutlamak sana yakıştı mı Hocam?. Buna karşılık o geçen yılın iki "Ruhsuz" felaketi ama senin sevgili çocukların Belhanda ve Feghouli'yi tuttun. O Belhanda ve Feghouli'yi tutmak ve ilk 11'de oynatmak için, belki de bilinçaltında, Selçuk gibi gerçek bir lider, kaptanı harcadın. Sinan'ın zirvelere çıkmasını önledin Hocam..