Galatasaray - Africain maçı başladı
Cimbom, 5. hazırlık karşılaşmasını bugün Africain ile oynayacak. 22.00’de başlayan maçta Fatih Terim as takımı sahaya sürdü
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün Tunus'a giden sarı-kırmızılılar, bugün Club Africain ile özel maçta karşılaşıyor. Tunus ekibinin daveti üzerine gerçekleşecek mücadelede teknik direktör Fatih Terim, as kadrosunu sahaya sürerek Akhisar'la oynanacak Süper Kupa maçının provasını yapıyor..
AFRİCAİN-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupası'nda Akhisar ile oynanacak karşılaşma öncesi takımını hem bu maçta hem de AEK deplasmanında deneyecek olan İmparator, ana 11'ini belirleyecek. Galatasaray'ın Club Africain ile saat 22.00'de Rades Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı maçı Smart Spor naklen yayınlayacak.
Aslan şehre de büyük heyecan getirdi. Mücadelenin biletleri giderek tükeniyor.
Galatasaray'ın Club Africain hazırlık maçı ilk 11'i:
İsmail Çipe, Linnes, Maicon, Donk, Carole, Fernando, Feghouli, Belhanda, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis.
- 28.7.2018
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