Galatasaray - Africain maçı başladı – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    - Africain maçı başladı

    Galatasaray - Africain maçı başladı

    Cimbom, 5. hazırlık karşılaşmasını bugün Africain ile oynayacak. 22.00’de başlayan maçta as takımı sahaya sürdü

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün Tunus'a giden sarı-kırmızılılar, bugün Club Africain ile özel maçta karşılaşıyor. Tunus ekibinin daveti üzerine gerçekleşecek mücadelede teknik direktör , as kadrosunu sahaya sürerek Akhisar'la oynanacak Süper Kupa maçının provasını yapıyor..

    AFRİCAİN-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
    'nda Akhisar ile oynanacak karşılaşma öncesi takımını hem bu maçta hem de AEK deplasmanında deneyecek olan İmparator, ana 11'ini belirleyecek. Galatasaray'ın Club Africain ile saat 22.00'de Rades Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı maçı Smart Spor naklen yayınlayacak.

    Aslan şehre de büyük heyecan getirdi. Mücadelenin biletleri giderek tükeniyor.

    Galatasaray'ın Club Africain hazırlık maçı ilk 11'i:

    İsmail Çipe, Linnes, Maicon, Donk, Carole, Fernando, Feghouli, Belhanda, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis.

    1. 28.7.2018
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