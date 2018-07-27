MHK'den 2 takıma VAR eğitimi
Galatasaray ve Medipol Başakşehir takımlarına eğitim verildiği duyuruldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), yeni sezon öncesi Spor Toto Süper Lig ekiplerinin Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili eğitimlerine devam etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ile MHK Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in teknik kadrosu ile futbolcularına yeni uygulamayla ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldığı kaydedildi.
Eğitimlerde VAR'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detayların anlatıldığı aktarıldı.
- 27.7.2018 17:02
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
MHK'den 2 takıma VAR eğitimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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