Galatasaray ve Medipol Başakşehir takımlarına eğitim verildiği duyuruldu
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'den 2 takıma VAR eğitimi

    MHK'den 2 takıma VAR eğitimi

    ve takımlarına eğitim verildiği duyuruldu

    () (), yeni sezon öncesi ekiplerinin Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili eğitimlerine devam etti.

    TFF'den yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ile MHK Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından ve 'in teknik kadrosu ile futbolcularına yeni uygulamayla ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldığı kaydedildi.

    Eğitimlerde VAR'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detayların anlatıldığı aktarıldı.


    1. 27.7.2018 17:02
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