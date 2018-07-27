Galatasaray, Hasan Emir Gökalp,Ayberk Olmaz' ve Can Korkmaz'ı transfer etti
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    , ,Ayberk Olmaz' ve etti

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/hasan-emir-gokalp?id=96ca7519-0ad1-4ab4-945f-572d30b0e772" class="" rel="tag">Hasan Emir Gökalp</a>,Ayberk Olmaz' ve <a href="/index/can-korkmaz?id=abe66a68-8b02-4bb0-8776-2e426e3df40a" class="" rel="tag">Can Korkmaz</a>'ı <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> etti

    Erkek Basketbol Takımı, çalışmaları kapsamında oyun kurucu pozisyonlarında oynayan ,Ayberk Olmaz' ve 'ı kadrosun dahil etti.

    Yeni sezona Başantrenör ile başlayacak olan , çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, tercihlerini genç isimlerden yana kullanıyor. Bu kapsamda , oyun kurucu pozisyonlarında oynayan ve 'ı transfer etti.

    Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki ile 2+1, 26 yaşındaki ile de 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hasan Emir son olarak 'da oynarken, Can ise Büyükşehir Basketbol'da mücadele etti.

    Sarı-kırmızılılar transfer çalışmaları kapsamında son olarak İBB Spor Kulübü oynayan Ayberk Olmaz'ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "8 Haziran 1996 doğumlu, 210 cm boyundaki Ayberk Olmaz pivot pozisyonunda forma giyiyor. Kariyerine 2013 yılında başlayan genç pivot, 2014-15 ve 2015-16 sezonunu TED Ankara Kolejiler formasıyla geçirdi. 2016-17 sezonu öncesinde İBB Spor Kulübü ile anlaşan Ayberk, kariyerinin ilk önemli sürelerini de burada 'ın yönetiminde aldı. 2016-17 sezonunda ligde 16 maçta görev yapan oyuncu ortalama 9.2 dakika süre alırken 2.1 sayı ve 1.8 ribaund ortalamaları tutturdu.Geride bıraktığımız 2017-18 sezonunda ligde 20 maça çıkan ve ortalama 15 dakika oynayan Ayberk Olmaz, 4.2 sayı ve 3 ribaund ortalamalarıyla oynadı" denildi.

    Ayberk Olmaz



    Can Korkmaz

    1. 27.7.2018 15:16
    2. Güncelleme: 27.7.2018 15:27
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