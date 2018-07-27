İtalyan gazeteciden flaş yorum: 'Andre Silva için Galatasaray güçlü bir aday..'
27 Temmuz 2018 Cuma, 18:41:17
Güncelleme: 18:43:17
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İtalyan gazeteciden flaş yorum: 'Andre Silva için Galatasaray güçlü bir aday..'
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Galatasaray'ın transfer gündemine giren Milan oyuncusu Andre Silva hakkında İtalyan gazeteci çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İtalyan gazeteciden flaş yorum: 'Andre Silva için Galatasaray güçlü bir aday..'
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Radyospor'a konuşan Matteo Mosciatti transferler hakkında detayları paylaştı
İtalyan gazeteciden flaş yorum: 'Andre Silva için Galatasaray güçlü bir aday..'
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İtalyan gazeteci açıkladı! 'Andre Silva önümüzdeki günlerde Galatasaray'a gelebilir...'
"Galatasaray ile ilgili gelişme var mı? Evet, Andre Silva ayrılacak fakat tek seçenek var kiralık olarak gidecek sonra AC Milan'a dönecek. Galatasaray kiralık olarak kadrosuna katabilecek bir takım. Bacca ve Kalinic ise satılık olarak gidecek."
İtalyan gazeteciden flaş yorum: 'Andre Silva için Galatasaray güçlü bir aday..'
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"Galatasaray güçlü bir aday"
"Galatasaray güçlü bir aday ama Milan'da en önemli konu Bonucci'nin gitmek istemesi. Bu konudan sonra diğer konulara bakacaklar. Andre Silva'nın menajeri Jorge Mendes de kulüp bulmak için çalışıyor ve İtalya içi olmayacak bana göre"
İtalyan gazeteciden flaş yorum: 'Andre Silva için Galatasaray güçlü bir aday..'
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"Andre Silva bana göre Premier Lig ekipleri ya da Galatasaray'a gidebilir. İngiltere'den Wolverhampton olabilir. Kesin kararını vermedi."
İtalyan gazeteciden flaş yorum: 'Andre Silva için Galatasaray güçlü bir aday..'
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"Musaccio bu oyuncu Milan'dan ayrılacak ve yurtdışında oynamak istiyor. Galatasaray'ın iki tane adayı var Schalke takımından Höwedes yine bir tercih olarak duruyor."
İtalyan gazeteciden flaş yorum: 'Andre Silva için Galatasaray güçlü bir aday..'
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"Bacca İspanya'ya dönecektir"
"Bacca eğer ayrılırsa döneceği yer Villarreal olacaktır. Andre Silva transferinin daha mümkün olduğunu düşünüyorum"