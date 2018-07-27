İtalyan gazeteciden flaş yorum: 'Andre Silva için Galatasaray güçlü bir aday..'

İtalyan gazeteci açıkladı! 'Andre Silva önümüzdeki günlerde Galatasaray'a gelebilir...'

"Galatasaray ile ilgili gelişme var mı? Evet, Andre Silva ayrılacak fakat tek seçenek var kiralık olarak gidecek sonra AC Milan'a dönecek. Galatasaray kiralık olarak kadrosuna katabilecek bir takım. Bacca ve Kalinic ise satılık olarak gidecek."