Galatasaray, Tunus'a gitti
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    , Tunus'a gitti

    Galatasaray, Tunus'a gitti

    , yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus Cumhuriyeti'nde yapacağı özel maç için bugün başkent Tunus'a gitti.

    Saat 15.00'te Tunus'a hareket eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör , amcasını kaybeden 'e bir günlük izin verirken ile sakatlığı sebebiyle kampta yer alamayan hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edildi. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma öncesi bu akşam TSİ 20:30'da Rades Olimpiyat Stadı'nda çalışmalarını sürdürecek.


    , Tunus'taki tek hazırlık maçında Tunus Ligue 1 ekiplerinden Club Africain ile karşılaşacak. Rades Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, yarın TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın ardından 29 Temmuz Pazar günü TSİ 13:30'da Yunanistan'ın Atina kentine geçecek olan sarı-kırmızılılar, 31 Temmuz Salı günü AEK ile saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.


    Sarı-kırmızılı takımın Tunus kampında yer alan oyuncuların isimleri şu şekilde: "Abdussamed Karnuçu, , Ahmet Sivri, Ali Yavuz Kol, Bafetimbi Gomis, Berk Balaban, Boran Güngör, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Fernando Reges, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ozan Kabak, , , Serdar Aziz, , Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo."

    1. 27.7.2018 14:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray, Tunus'a gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN