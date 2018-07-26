Tolga’yı ne arayan var ne soran!
G.Saray'da kadro dışı bırakılan ve kendisine takım bulması istenen Tolga Ciğerci tam anlamı ile elde kaldı. İsviçre kampını bitirdikten sonra Türkiye'ye dönen Cimbom'da Tolga gözden çıkarıldı. Sarı-kırmızılılar 2 milyon euro yıllık maliyeti bulunan futbolcuyu satmak için uğraşırken, takasta kullanmak istenilen hiçbir kulüp oyuncunun yıllık ücretini karşılamak istemiyor.
FATİH TERİM SİLDİ
GEÇTIĞIMIZ sezon şampiyonluk yarışında ağrıları olduğunu söyleyerek oynamayan, bu sezon başında da yine sakatlığını öne sürerek kampa katılmayan Tolga Ciğerci'yi kadroda düşünmüyor.
FATİH TERİM SİLDİ
GEÇTIĞIMIZ sezon şampiyonluk yarışında ağrıları olduğunu söyleyerek oynamayan, bu sezon başında da yine sakatlığını öne sürerek kampa katılmayan Tolga Ciğerci'yi kadroda düşünmüyor.
- 26.7.2018
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