Tolga’yı ne arayan var ne soran! – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Tolga’yı ne arayan var ne soran!

    Tolga’yı ne arayan var ne soran!
    G.Saray'da kadro dışı bırakılan ve kendisine takım bulması istenen tam anlamı ile elde kaldı. kampını bitirdikten sonra 'ye dönen Cimbom'da Tolga gözden çıkarıldı. Sarı-kırmızılılar 2 milyon euro yıllık maliyeti bulunan futbolcuyu satmak için uğraşırken, takasta kullanmak istenilen hiçbir kulüp oyuncunun yıllık ücretini karşılamak istemiyor.

    FATİH TERİM SİLDİ
    GEÇTIĞIMIZ sezon şampiyonluk yarışında ağrıları olduğunu söyleyerek oynamayan, bu sezon başında da yine sakatlığını öne sürerek kampa katılmayan Tolga Ciğerci'yi kadroda düşünmüyor.
    1. 26.7.2018
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