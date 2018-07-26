Resmi teklif yok
Transfer yapmak için oyuncu satması gereken Galatasaray'a gözde futbolcuları için henüz ulaşan resmi teklif yok. Muslera, Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Belhanda gibi isimler birçok takımla anılsa da kulübe gelen bir bilginin olmadığı öğrenildi. Aracılar aracılığı ile nabız yoklayan kulüplere yönetim, resmi teklif geldiği vakit dikkate alabileceklerini iletti.
- 26.7.2018
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