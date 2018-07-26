Resmi teklif yok – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Resmi teklif yok

    Resmi teklif yok
    yapmak için oyuncu satması gereken 'a gözde futbolcuları için henüz ulaşan resmi teklif yok. Muslera, Rodrigues, Bafetimbi , gibi isimler birçok takımla anılsa da kulübe gelen bir bilginin olmadığı öğrenildi. Aracılar aracılığı ile nabız yoklayan kulüplere yönetim, resmi teklif geldiği vakit dikkate alabileceklerini iletti.
    1. 26.7.2018
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