Galatasaray, Bülent Eken'i unutmadı
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    , 'i unutmadı

    Galatasaray, Bülent Eken'i unutmadı

    , kulübün efsane isimlerinden ’in vefatının ikinci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübümün efsane futbolcularından 'i vefatının ikinci yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, "26 Ekim 1923'te dünyaya gelen efsane futbolcumuz Bülent Eken, 1942'de A Takımı'nda oynamaya başlamış; sağ bek, sol bek, stoper, kanat, orta saha ve bir maçta da kaleci olarak forma giymişti. Eken, 13 kez A Milli olmuş hatta 'nin 1954 kadrosunda da yer almıştı" ifadeleri kullanıldı.
    Kariyerinde 1950 yılında İtalyan ekipleri Salernitana ve Palermo'da da forma giyen Bülent Eken, oynamayı noktaladıktan sonrası A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Karşıyaka, , Altay, İzmirspor, Vefa, , Orduspor ve Rizespor'da da teknik direktörlük yapmıştı.
    1. 25.7.2018 10:55
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