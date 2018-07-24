Juventus & Porto’nun Alex Telles pazarlığı – Fotomaç – 24 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    & Porto’nun pazarlığı

    <a href="/index/juventus?id=9e378451-66d4-4147-8095-00ac8d8a92bc" class="" rel="tag">Juventus</a> & Porto’nun <a href="/index/alex-telles?id=49c0883a-6fe2-4d84-a17b-18ef97daeb4d" class="" rel="tag">Alex Telles</a> pazarlığı

    'un 2015-16 sezonu başında 26 milyon euro'ya Porto'dan transfer ettiği Alex Sandro'ya talip. İtalyan ekibi, Brezilyalı sol bekini satıp, yine Porto'dan 'i almak istiyor.

    , Telles için 30 milyon euro'luk teklifte bulunurken, Porto 40 milyon euro'da diretiyor. Transfer gerçekleşirse Galatasaray da kardan yüzde 10 pay alacak.
    1. 24.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    & Porto’nun pazarlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN