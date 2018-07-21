Sinan yine parlıyor – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Sinan yine parlıyor

    Sinan yine parlıyor
    Cimbom'da geçtiğimiz sezon ve Alanya maçlarında attığı gollerle şampiyonluğu getiren isimlerden olan bu yıla daha da motive girdi.

    'in çok güvendiği Sinan sezon başı idmanlarının en hırslı isimlerinden biri. Formuyla şu an tüm kanat oyuncularının önünde.
    1. 21.7.2018
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