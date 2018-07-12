Eski Galatasaraylı Koray Günter Genoa'da
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Koray Günter, Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaştı.
Bu sezon Galatasaray'ın sözleşmesi yenilemediği için serbest oyuncu statüsünde olan Koray Günter'in yeni takımı belli oldu. Almanya doğumlu olan futbolcunun yeni rotası İtalya. Günter, Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaştı. Genoa'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Koray Günter ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Galatasaray'a 2013-2014 sezonunda Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'dan transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, 4 sezonda 50 maçta forma giydi ve bu süreçte gol ya da asistle skora katkı yapamadı.Günter, İtalya'nın Genoa takımına transfer oldu.
- 12.7.2018 14:01
- Güncelleme: 12.7.2018 15:11
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Eski Galatasaraylı Koray Günter Genoa'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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