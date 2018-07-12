Eski Galatasarylı Koray Günter Genoa'da
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    Eski Galatasaraylı 'da

    Eski Galatasaraylı <a href="/index/koray-gunter-genoa?id=785ca021-667c-45d2-b85e-31c6e1474a57" class="" rel="tag">Koray Günter Genoa</a>'da

    ile sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Koray Günter, Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaştı.

    Bu sezon 'ın sözleşmesi yenilemediği için serbest oyuncu statüsünde olan Koray Günter'in yeni takımı belli oldu. Almanya doğumlu olan futbolcunun yeni rotası . Günter, Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaştı. Genoa'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Koray Günter ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

    'a 2013-2014 sezonunda Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'dan transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, 4 sezonda 50 maçta forma giydi ve bu süreçte gol ya da asistle skora katkı yapamadı.Günter, 'nın Genoa takımına transfer oldu.

    1. 12.7.2018 14:01
    2. Güncelleme: 12.7.2018 15:11
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