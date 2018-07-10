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    10 Temmuz 2018, Salı
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    'den Onyekuru ve transfer açıklaması: Sürprizlerimiz olacak

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'den Onyekuru ve transfer açıklaması: Sürprizlerimiz olacak

    Galatasaray Teknik Direktörü İsviçre'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerli kaleci aradıklarını belirten , yeni transfer Henry Onyekuru'nun kampa katılma tarihini de açıkladı.

    İşte Galatasaray Teknik Direktörü 'in İsviçre kampındaki açıklamaları:

    "Avrupa, lig, kupa... İyi bir takım oluşturmalıyız. Ekonomik olarak da bunun için uğraşıyoruz ve elbette başarılı olmak istiyoruz. Ama işin diğer kısmında, gelirini ve giderini doğru yönetecek bir spor aklı da oluşturmak istiyoruz."

    "Fikstür, iyi ve zor görünüyor gibi yorumlara katılmıyorum. Şampiyonlar Ligi öncesi, sonrası... Her maçı kendi içinde değerlendirmek lazım."

    "Ankaragücü ile başlıyoruz, benim de eski takımım. Hayırlısı olsun. Oynamanın asıl olduğunu düşünüyorum, fikstür hepimize hayırlı olsun. "

    "Şampiyonlar Ligi, , için iyi bir takım oluşturmak zorundayız. İşin bir de ekonomik yönü var. Geliri gideri iyi ayarlamamız lazım."

    ONYEKURU AÇIKLAMASI

    "Onyekuru geçen Ocak'tan beri takip ettiğimiz listemizdeki oyunculardan birisi. Anderlecht'te 19 maçta 9 gol atan ve 6 Şampiyonlar Ligi maçı oynayan, sağ/sol kulvarlarda oynayan 21 yaşında bir genç yetenek. Ancak buna rağmen kısa mesafede de çok yol kat etti."

    "Onyekuru'nun maliyeti oldukça makul. Herkes görecektir. Biliyorsunuz satmadan, bonservisle oyuncu alamıyoruz. Ona göre doğru bir şey yaptığımıza inanıyorum."

    "Galatasaray'ı sıkıntıya sokacak herhangi bir istekte bulunmayız. Biz sadece teknik değil, ekonomik kısmını da düşünüyoruz."

    "Mümkünse yerli kaleci arıyoruz. N?Bu sezonki genç oyuncu hakkımızı Ozan ile kullanacağız. Her sene bir veya birkaç genç oyuncu çıkarmalıyız. Genç oyunculardan vazgeçmeyeceğiz. ve Necati Ateş, 3-4 gündür bir yerdelerdi. Bazı işleri vardı."

    SÜRPRİZLERİMİZ OLACAK

    "Mevcut kadroyu korumak istiyoruz ama sürprizler olabilir. Galatasaray sürprizleri sever. Ben de isterim bütün transferler yarın burada olsun ama öyle olmuyor maalesef."

    "Transfer benim bildiğim gizli olur. Bundan sonra havaalanında karşılamayı da umarım kaldırırız. Önemli olan giderken yanında olmak."

    1. 9.7.2018 19:04
    2. Güncelleme: 10.7.2018 02:45
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