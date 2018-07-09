Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki Trezeguet anlaşmazlıkları bir bir çözülüyor – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ile arasındaki Trezeguet anlaşmazlıkları bir bir çözülüyor

    Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki Trezeguet anlaşmazlıkları bir bir çözülüyor

    Trezeguet konusunda , 'yı ikna etti.

    Trezeguet konusunda , 'yı ikna etti. Mısırlı futbolcu, 'nda beklentilerin altında kalırken bu durum lacivert-beyazlı yönetimi de hayal kırıklığına uğrattı. İçine büyük takımda oynama kurdu düşen bir oyuncudan kendilerine fayda gelmeyeceğini de kabul ettiler. ten kasasına 5 milyon Euro koymayı hesaplayan Kasımpaşa artık satışa sıcak bakıyor.

    1. 9.7.2018
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