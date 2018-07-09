Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki Trezeguet anlaşmazlıkları bir bir çözülüyor

Trezeguet konusunda Galatasaray, Kasımpaşa'yı ikna etti. Mısırlı futbolcu, Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalırken bu durum lacivert-beyazlı yönetimi de hayal kırıklığına uğrattı. İçine büyük takımda oynama kurdu düşen bir oyuncudan kendilerine fayda gelmeyeceğini de kabul ettiler. Trezeguet'ten kasasına 5 milyon Euro koymayı hesaplayan Kasımpaşa artık satışa sıcak bakıyor.