Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki Trezeguet anlaşmazlıkları bir bir çözülüyor
Trezeguet konusunda Galatasaray, Kasımpaşa'yı ikna etti.
Trezeguet konusunda Galatasaray, Kasımpaşa'yı ikna etti. Mısırlı futbolcu, Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalırken bu durum lacivert-beyazlı yönetimi de hayal kırıklığına uğrattı. İçine büyük takımda oynama kurdu düşen bir oyuncudan kendilerine fayda gelmeyeceğini de kabul ettiler. Trezeguet'ten kasasına 5 milyon Euro koymayı hesaplayan Kasımpaşa artık satışa sıcak bakıyor.
- 9.7.2018
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Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu çocuğun kumaşı sağlam gerekirse bu sezon yapılanma sezonu olacağından feda başlatılabilir alt yapıdan potansiyelli oyuncular A takıma..
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En dayanıklı İbanez oldu
Toplam 1
Yorum
ts61 sezon başladığındada paf takıma yollayıp ödüllendirirsiniz. şu damdoya verilen şans bu adama verilmedi ve bunun gibi nicelere...
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Fenerbahçe Volkan Demirel ile yeni sözleşme imzaladı
Toplam 4
Yorum
fbli azizin başkanlığı süresince fb liğimi dondurmuştum,ali koç geldi tekrar fb liliğime devam demiştim, ama volkan yüzünden tekrar donduracağım.
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